Scaloni'den Mbappe sorusuna cevap!

17 Aralık 2022 Cumartesi, 19:47

Dünya Kupası finalinde Fransa ile karşılaşacak Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni, maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Scaloni, Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe için yöneltilen soru karşısında, "Fransa sadece Mbappe değil. Onu daha da iyi bir oyuncu yapan mükemmel futbolcuları var. Mbappe hala genç ve daha da iyi olacağına şüphe yok. Onu durdurmak için bir takım çalışması olmak zorunda." dedi.

"Tadını çıkarmamız gereken güzel bir andayız" diyen Arjantinli teknik adam, "Bu formayı giymekten keyif alan muhteşem bir oyuncu grubum var. Kim oynarsa oynasın, herkes elinden geleni yapar." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesi Lionel Messi - Kylian Mbappe kıyaslamalarına da değinen 44 yaşındaki teknik adam, "Maçı Lionel Messi'ye karşı Kylian Mbappe şeklinde basitleştirmeyin. Maç Arjantin ile Fransa arasında ve bundan çok daha fazlası. Her iki takım da maçın skoruna etki edebilecek gerekli silahlara, başka oyunculara sahip, sadece Messi ve Mbappe değil." diye konuştu.

Taraftarlarına da değinen genç teknik adam, "Dünyanın en iyi taraftarlarına sahibiz. Mutlu insanların resimlerini görüyoruz ve bu bizim için harika. Ailelerimiz için de duygusal bir yolculuk oldu. Arjantin'de ve dünyanın dört bir yerinde sokaklarda insanları mutlu görmek bizi duygusallaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.











