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Seattle Sounders - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Seattle Sounders - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

19.06.2025 11:14:00
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Cumhuriyet Spor
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Seattle Sounders - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Atletico Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci maçında Seattle Sounders ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 01:00'de başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, B Grubu ikinci maçında Brian Schmetzer'in ekibi Seattle Sounders ile karşılaşacak.

SEATTLE SOUNDERS - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde bulunan Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 01:00'debaşlayacak.

SEATTLE SOUNDERS - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantinli hakem Yael Falcon Perez'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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