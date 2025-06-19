Seattle Sounders - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, B Grubu ikinci maçında Brian Schmetzer'in ekibi Seattle Sounders ile karşılaşacak.
SEATTLE SOUNDERS - ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
ABD'nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde bulunan Lumen Field Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 01:00'debaşlayacak.
SEATTLE SOUNDERS - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Arjantinli hakem Yael Falcon Perez'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.