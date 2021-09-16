Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Sporting-Ajax maçında 6 gol oldu
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'ndaki diğer maçta Ajax Sporting Lisbon'u 5-1 yendi. Karşılaşmada, 1922'ben beri bir ilk yaşandı.
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'ndaki diğer maçta Ajax deplasmanda Sporting Lisbon'u 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Ajax ile Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkan Sebastian Haller, dört golle yıldızlaştı. Ajax'ın diğer golünü Steven Berghuis atarken Sporting'in tek gölü Paulinho'dan geldi.
OPTA verilerine göre Sebastien Haller, Marco van Basten’in (Kasım 1992 vs Göteborg) ardından Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.
Ocak 2021'de West Ham United'dan Ajax'a 22.5 milyon Avro'ya transfer olan Fransız oyuncu gösterdiği performansla izleyenleri hayran bıraktı.
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