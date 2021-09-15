Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi maçı nasıl izlenir? Exxen'e nasıl üye olunur? Exxen fiyatı ne kadar?

15 Eylül 2021 Çarşamba, 18:59

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının Exxen üzerinden yayınlanmasının ardından Exxen üyelik fiyatları hakkında araştırma yapılıyor. Özellikle Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Exxen'e nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları devam ederken uygulamadan naklen canlı izlemek isteyen vatandaşlar Exxen TV televizyona nasıl yüklenir sorusuna yanıt arıyor. Exxen akıllı TV uygulamasının pek çok markayla uyumlu olduğu biliniyor. Peki Exxen TV televizyona nasıl yüklenir, tv'den nasıl izlenir? Exxen hangi TV'lerde var? İşte yanıtı...

EXXEN HANGİ TV'LERDE VAR?

Exxen'i cepte, tablette, bilgisayarda, Akıllı TV'lerde, Android TV'de yani dilediği zaman, dilediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Exxen Android TV uygulaması şimdi Android TV'li tüm televizyon ve cihazlarda yer alıyor.

EXXEN ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR? EXXEN FİYATI NE KADAR, NASIL VE NEREDEN ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN’e yeni üyelikler için geçerlidir. Exxen'e üye olduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.

EXXENSPOR ÜYELİK PAKETLERİ VE ÜCRETLERİ NEDİR?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarını kapsayacak olan spor paketi, ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izlenebilecek.

Exxen + spor aylık ücreti, 1 taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Exxen + spor paketini reklamsız olarak izlemek isteyenler ise ayda 44.80 TL ödeme yaparak paketten yararlanabilecek.

Exxen, taahhütsüz aylık caymalı paket ise 59,80 kuruş olarak açıklandı.

Exxen akıllı TV uygulaması şu markalarla uyumlu:

Samsung

Vestel

Arçelik

Beko

Grundig

Philips

Sunny

Regal.

Toshiba

Altus

Onvo

Saba

Nordmende

Axen

Woon

Hi-Level