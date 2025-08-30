Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ve Benfica mağlubiyetinin ardından Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Sarı lacivertlilerin Mourinho'nun yerine Alman teknik adam Sebastian Hoeneß'i listeye aldığı iddia edildi. Peki, Sebastian Hoeneß kimdir? Sebastian Hoeneß kaç yaşında, nereli? Sebastian Hoeneß Fenerbahçe'ye mi geliyor?

SEBASTIAN HOENEß KİMDİR?

12 Mayıs 1982 tarihinde Münih'te doğan Alman Sebastian Hoeneß, şu anda Bundesliga kulübü VfB Stuttgart'ın teknik direktörüdür.

SEBASTIAN HOENEß'İN HAYATI VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Hoeneß, teknik direktörlük kariyerine 2011-2013 yılları arasında Hertha Zehlendorf U-19 takımında başladı. Daha sonra 2014-2017 yılları arasında RB Leipzig'in genç takımlarını çalıştırdı . 2017-2019 yılları arasında Bayern Münih U-19 takımını çalıştırdı ve 2019 yılında Holger Seitz'in yerine kulübün yedek takımının teknik direktörü olarak görev aldı. Seitz, bir önceki sezonda 3. Lig'e yükseldi . Hoeneß, ilk sezonunda takımı ilk 3. Lig şampiyonluğuna taşıdı ve ligde sezonun teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

27 Temmuz 2020'de Bundesliga kulübü TSG Hoffenheim, Hoeneß'i 2020-21 sezonu için yeni teknik direktörleri olarak duyurdu ve 30 Haziran 2023'e kadar üç yıllık bir sözleşme imzaladı. 2021-22 sezonunda 9. sırada yer aldıktan sonra Hoffenheim ve Hoeneß yollarını ayırdı.

Nisan 2023'te Hoeneß, VfB Stuttgart'ı devraldı. Hoeneß, kulübü ligin dibinden 2022-23 Bundesliga'nın küme düşme play-off'larına taşıdı ve Stuttgart bu maçta Hamburg'u yendi. 8 Mart 2024'te Sebastian Hoeneß, VfB Stuttgart ile olan sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı. 2023-24 sezonunda , kulübün 2007'den bu yana en iyi performansı olan 2. olarak kulübü 2009-10'dan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı . Mart 2025'te kulüple olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.