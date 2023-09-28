Sebastian Szymanski: 'Böyle devam edeceğiz'
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 4-0 kazandıkları Başakşehir maçını değerlendirdi. Szymanski, 'Böyle devam edeceğiz' dedi.
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, kendisinin de 2 gol attığı 4-0'lık Başakşehir galibiyetini değerlendirdi.
Alexander Djiku'nun attığı gole değinen Szymanski, "Alexander Djiku'nun birçok böyle şutuna şahit oldum. Golü benim için sürpriz olmadı. Kendini kutluyorum." dedi.
Stadyumdaki atmosfere değinen yıldız oyuncu, "Maça evimizde oynadığımız hissettirerek başlamalıydık. Kolay oynama imkanı vermedik ve 30 dakikada goller bulduk. Harika 3 puan kazandık. Atmosfer harikaydı. Çok mutluyuz. Bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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