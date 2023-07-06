Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:57

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:57

Kerem Bürsin, Kanal D ekranlarında Hafsanur Sancaktutan ile başrollerini paylaştığı Ya Çok Seversen dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyiciler uzun süredir ekranlarda yer almayan Kerem Bürsin'in kim olduğunu, kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldığını merak ediyor. Peki, Kerem Bürsin kimdir, nereli, kaç yaşında? Kerem Bürsin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte, Kerem Bürsin hakkında merak edilenler...

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bürsin 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır.

Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburgh), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde #1jean1tişört etiketi ile rol aldılar. İkili reklamda Maroon5'ın This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de #yepyenibirjean etiketi ile gerçekleşti. 2016'da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde #yaşasınmavi etiketi ile rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur.

Bürsin, 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat karakterini üstlenerek Hande Erçel ile birlikte başrolü paylaştı.

KEREM BÜRSİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2013-2014 Güneşi Beklerken - Kerem Sayer / Güneş Sayer

2014 Ulan İstanbul - Yiğit Kılıç

2014-2015 Şeref Meselesi - Yiğit Kılıç

2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek - Ali Smith

2018-2019 Muhteşem İkili - Mustafa Kerim Can

2020-2021 Sen Çal Kapımı - Serkan Bolat

2023- Ya Çok Seversen - Ateş Arcalı

KEREM BÜRSİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2006 Thursday - Grauss

2007 Strawberry Melancholy - Travis

2010 Wendigo - Andy

2010 Sharktopus - Andy Flynn

2013 Palace of the Damned - Adam

2014 Unutursam Fısılda - Erhan

2018 İyi Oyun - Rüzgâr

2018 Can Feda - Kaptan Pilot Onur Keskin

2020 Eflatun - Oflaz

2022 A Todo Tren 2



