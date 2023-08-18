Sebastian Szymanski: 'Oyun durdu, biz durmadık'

Yayınlanma: 18.08.2023 - 00:46

Güncelleme: 18.08.2023 - 00:46

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin Maribor'u 3-0'la geçtiği maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Polonyalı oyuncu maç sonu açıklamasında her maça kazanmak için çıktıklarını belirterek sarı lacivertli formayla iyi bir başlangıç yaptığı için mutlu olduğunu belirtti.

İşte Szymanski'nin açıklamaları:

"Maçtan önce bir planımız vardı. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda etkili şekilde uyguladık ve kazanmayı hak ettik. Oyun durup devam ettikten sonra aynı performansla devam ettik. Mutluyum çünkü 3 gollü bir galibiyet elde ettik."

"GÜVEN HİSSEDİNCE OYUNUMA YANSITIYORUM"

"Hollanda'da iyi bir sezon geçirdim. Yeni bir kulübe geldim, iyi başladığım için mutluyum. Hocamız bana güveniyor, beni oynatıyor. Bu güveni hissedince oyunuma yansıtıyorum. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Kendimi iyi hissediyorum. Umarım bu şekilde devam ederim. Takım olarak adım adım devam etmemiz gerekiyor. Pazartesi günü de önemli bir maçımız var."

TWENDE DEĞERLENDİRMESİ

"Twente iyi futbol oynayan bir takım. Geçen sezon Feyenoord'dayken iki maç da kolay geçmemişti. Önce pazartesi günkü maça bakacağız, ardından Twente maçlarına odaklanacağız."