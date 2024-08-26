Sebastian Szymanski: 'Rizespor'u tanıyorduk'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:51

Güncelleme: 26.08.2024 - 00:51

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski, Rizespor'u 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sebastian Szymanski yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileyerek başlayayım. Daum, çok büyük bir kişilikti Fenerbahçe için. Rizespor'u tanıyorduk. Neler yapabileceklerini biliyorduk. Bizler de hafta boyunca buna göre çalıştık. Bugün saha içinde iyi bir iş çıkardık. Son almış olduğumuz talihsiz beraberlikten sonra bu galibiyet bizi çok mutlu etti" dedi.

"TAKIM OLARAK KAZANDIK"



Başarılı oyuncu ayrıca, "Bu her takımda böyledir. Uzun süre beraber oynayan oyuncular sahada iyi iletişim kurar ve bu da oyuna yansır. Dolayısıyla bizim aramızda iyi bir iletişim var. Bugün takım olarak gösterdiğimiz kolektif performans. Oyunun başından sonuna kadar iyi bir oyun sergiledik. Takım olarak kazandık bunu. Mutlu bir şekilde evimize döneceğiz" diye konuştu.