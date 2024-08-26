Fenerbahçe'den hakem için sert açıklama: 'Farklı galibiyete rağmen...'
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, maçın ardından hakem yönetiminin eleştirildiği bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakem yönetimi için açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek 'mantığı anlaşılmayan' sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR'ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz.
Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz.
Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz.
Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız!
Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz.
İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki;
Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek 'mantığı anlaşılmayan' sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR'ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir.
Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir.
Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz."
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