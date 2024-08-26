Jose Mourinho ile ne konuştu? Fenerbahçeli Fred açıkladı!

Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:43

Güncelleme: 26.08.2024 - 00:43

Fenerbahçe'de Rizespor'a karşı hat-trick yapan Fred, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fred yapıtğı açıklamada, "Geri döndüğüm için mutluyum. Maalesef sakatlık yaşamıştım ama şimdi iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. İlk hat-trick'imi yaptığım için mutluyum. 3 gol attığım için çok mutluyum. Bugün iyi bir adım attık, bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.

Mourinho ile arasında geçen diyaloğa değinen Brezilyalı, "Kariyerimdeki ilk hat-trick'imi yaptığımı konuştuk. Herkesin mutlu olduğunu konuştuk. Takım olarak iyi bir adım attı. İyi bir takıma karşı oynadık. Cuma günü başka bir maçımız var ve bunu kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ OYNAMAK İSTİYORUM AMA..."



Yeni numarasının şans getirdiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Yeni forma numaram ile hat-trick yaptım. Umarım sezon boyunca bana şans getirmeye devam eder" diye konuştu.

Fred ayrıca, "Takımdaki herkes büyük bir kapasiteye sahip. Sadece beni değerlendirmemek lazım. herkes nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Kaliteli futbolcularımız var. Her maç oynamak istiyorum ama oynamadığım zaman da yerime oynayacak isimler beni aratmayacaktır. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. İyi bir takımız ve böyle devam etmek istiyoruz. Ben buradayım ve her zaman oynamak istiyorum" açıklamasını yaptı.