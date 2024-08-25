Fenerbahçe Rize'de gol oldu yağdı: Rizespor 0-5 Fenerbahçe

Yayınlanma: 25.08.2024 - 20:55

Güncelleme: 25.08.2024 - 23:42

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 5-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 15, 60 ve 64. dakikalarda Fred, 53. dakikada Edin Dzeko ve 66. dakikada Aliqulov (k.k) kaydetti.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a karşı ligde oynadığı son 10 lig maçını kazanmayı başardı.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Fred, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligde 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye çıkardı. Rizespor ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u ağırlayacak. Rizespor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Karşılaşmadan önemli anlar | Rizespor 0-5 Fenerbahçe

90' Karşılaşmanın sonuna 1 dakika ekleniyor.

84' Mert Müldür'ün savunma arkasına pasında İrfan Can topla buluştu. İrfan'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin şutu kaleyi bulmadı.

80' Fenerbahçe'de Fred'in yerine Levent Mercan oyuna giriyor.

79' Fenerbahçe'de Tadic çıkıyor, Cengiz Ünder giriyor.

78' Mert Müldür sağ kanattan İrfan Can'a pas verdi. İrfan Can bu pas sonucu yerde kaldı. Karar devam!

72' Jayden Oosterwolde'nin sol kanattan yaptığı ortada En Nesyri attığı kafa vuruşunu kaleci Gökhan rahatlıkla kontrol ediyor.

71' Rizespor'da savunma arkasına atılan pası kaleci Livakovic kontrol ediyor.

70' Fenerbahçe'de Çağlar, Saint-Maximin ve Dzeko çıkıyor. Becao, İrfan ve Youssef En-Nesyri giriyor.

67' Rizespor'da Dal Varesanovic ve Taha Sahin çıkıyor. Eray Korkmaz ve Muhamed Buljubasic giriyor.

66' Tadic'in ceza sahasına ortasında Aliqulov'a çarpan top gol oluyor.

66' GOL | Aliqulov'un kendi kalesine attığı gol ile durum 5-0 oluyor.

64' Fenerbahçe'de Tadic'in savunma arkasına pasında Dzeko golü bulamadı. Kaleciden seken topu ağlarla buluşturan Fred skoru 4-0'a getiriyor.

64' GOL | Fenerbahçe'de Fred, hat-trick yaparak takımına 4 farklı üstünlüğü getiriyor.

62' Giannis Papanikolaou çıkıyor Amir Hadziahmetovic giriyor.

61' Maximin sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak geldi. Maximin'in savunma arkasında verdiği pasta Fred golü buldu.

60' GOL | Fred, kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydediyor.

54' Mert Müldür'ün savunma arkasına pasında Dzeko, sağ kanattan dar açıdan düzgün bir vuruşla ağları buluyor.

53' GOL | Edin Dzeko, farkı ikiye çıkaran golü kaydediyor.

50' Rizespor'da Taha Şahin sarı kart gördü.

46' Tadic'in ortasında Oosterwolde kafayla gole çok yaklaştı. Kaleci Gökhan harika bir kurtarış yaptı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

40' Hakem devam kararı verdi.

39' Fred ceza sahasında yerde. Fred penaltı bekliyor.

38' Tadic'in savunma arkasına pası doğrudan kaleci Gökhan'a gitti.

37' Dönen topta İsmail Yüksek uzaklardan harika vurdu top az farkla dışarıda.

37' Szymanski'nin savunma arkasına pasında Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat golü bulamadı.

35' Mert Müldür çizgiye inerek ceza sahası içine pas verdi. Maximin topla buluştu, çektiği şut defanstan geri döndü.

33' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasına ortasında Dzeko topa istediği gibi dokunamadı. Kaleci Gökhan topa hakim!

32' Rizespor'da Akintola sarı kart görüyor.

31' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasına ortası Rizespor savunmasından döndü.

30' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Szymanski'nin sağ kanattan ortası defanstan sekip Tadic'in önüne düştü. Tadic'in şutu Khusniddin Alikulov'a çarparak kornere çıktı.

29' Rizespor'da Aliqulov sarı kart görüyor.

27' Rizespor Altin Zeqiri ile sol kanattan geldi. Zeqiri'nin açtığı orta doğrudan dışarı çıktı.

26' Sebastian Szymanski tek topla Tadic'i savunma arkasına kaçırdı fakat defans araya girdi.

24' Akintola sağ kanattan ceza sahasına girdi. Maximin kayarak topu kazandı.

21' Ibrahim Olawoyin ceza sahasında akrobatik hareketlerle önünü boşalttı çektiği şut kalecide kaldı.

20' Rizespor'da sağ kanattan Taha Şahin'in yaptığı orta defanstan döndü.

16' Fenerbahçe sağ kanattan Tadic'le geldi. Fred'in önüne bıraktığı pası Fred driblingle sürerek uzaktan harika bir şutla golü buldu.

16' GOL | Fred, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

9' Rizespor sağ kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasının 1 metre dışından şut çeken Akintola golü bulamadı. Top dışarıda!

8' Ceza sahası içine Akintola'ya atılan pası oyuncu kontrol edemedi.

4' Fenerbahçe'de Fred sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.