Sebastian Szymanski: 'Tek isteğim skor katkısı'

Yayınlanma: 24.08.2023 - 22:28

Güncelleme: 24.08.2023 - 22:28

Fenerbahçe'nin başarılı ismi Sebastian Szymanski, Twente maçının ardından açıklama yaptı.

Sebastian Szymanski yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkardık ancak ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Rakibin kırmızı kartından sonra daha sakin ve basit oynamaya başladık. Bana göre maçın anahtarı da bu oldu." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Hem ilk yarı hem ikinci iyi baskı yaptık takım olarak. Umarım ikinci maçta da skor katkısı yapmaya devam edebilirim. Tek istediğim bu." ifadelerini kullandı.

Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 6 maçta 4 gol, 4 asist yaptı.

Polonyalı oyuncu, Konferans Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 gol 3 asist yaparken, Süper Lig'de de oynadığı 2 maçta 1 gol ve 1 asist hanesine yazdı.