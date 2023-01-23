Sebastien Haller, Dortmund'a uğurlu geldi
Sebastien Haller'in kanser tedavisini bitirip geri döndüğü maçta Dortmund, Augsburg'u 4-3 mağlup etti.
Almanya 1. Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi.
Dortmund, 29. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti. Augsburg, 40. dakikada Arne Maier ile bu gole cevap verdi
Dortmund, Nico Schlotterbeck'in 42. dakikadaki golüyle yeniden öne geçti. Konuk ekip, 45+2. dakikada Julian Ryerson'un kendi kalesine attığı golle yeniden eşitliği sağladı.
Ev sahibini yeniden öne geçiren gol 75. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ten geldi. Augsburg, 77. dakikada David Colina ile yeniden eşitledi. Dortmund, 78. dakikada Giovani Reyna ile 3 puana ulaştı.
Kanser tedavisini tamamlayan Dortmund'un Fildişili golcüsü Sebastien Haller, 62. dakikada Moukoko'nun yerine oyuna dahil oldu.
2 maçlık galibiyet hasretini bitiren Dortmund, 28 puana yükseldi. Augsburg'un ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve 15 puanda kaldı.
Dortmund, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Augsburg ise sahasında Gladbach'ı ağırlayacak.
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