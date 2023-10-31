Seçim öne alındı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 31.10.2023 - 04:00

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, daha önce 17 Aralık olarak duyurdukları seçimin 3 Aralık’ta yapılacağını duyurdu. Siyah-Beyazlıların, Süper Lig’in 10. haftasında konuk ettiği G.Antep FK’yi 2-0 yendiği maçta taraftarların Çebi’ye tepkisi sürerken tribünlerden uzun süre “Yönetim istifa” sesleri yükseldi.

29 EKİM COŞKUSU YAŞANDI

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesi Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu tribünde yaşadı. Atatürk’ün resimlerinin yer aldığı görsel tribüne çekildi. Görselde Atatürk’ün Akaretler’de annesi Zübeyde Hanım ile kız kardeşi Makbule Hanım’ı bıraktığı ev, Bandırma gemisiyle Samsun’a gidişi, Kurtuluş Savaşı ve TBMM’nin açılışına dair figürlere yer verildi. Beşiktaş, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan kırmızı formayla mücadele etti.