Seçimde iddialı olan Vefa Küçük: En tecrübeli benim

08 Nisan 2022 Cuma, 07:00

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yarın yapılacak seçim öncesi iddialı konuştu. Küçük, “Kulübün içini en iyi bilen isimlerden biriyim. 32 senedir F.Bahçe’nin bir fiil içinde bulunuyorum. Son 8 senedir Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı yapıyorum.Yeniden aday oldum. Çoğu insan Fenerbahçe’yi tribünden görür, gördükleri kadarıyla da teşhis koyabilir. Ben bırakın tanımayı, Fenerbahçe’nin ilaçlı tomografisini çektim” dedi.

"20 YILDIR KULÜBÜN KAPISINDAN GEÇMEDİ"

Vefa Küçük’ün, diğer aday Uğur Dündar’la ilgili sözleri gündem yaratacak türden: “Uğur Dündar’ın aday olacağını 1-1.5 ay önce istihbarat kaynaklarımdan öğrenmiştim. Uğur, Vefa Lisesi’nden sınıf arkadaşımdır, 20 yıldır kulübün kapısının önünden geçmemiş, şimdi birleştirmeye gelmiş. Birleştirici insanın F.Bahçe’de saygın olması lazım. Ali Koç’la hiç evveliyatı yok. Bir tek 2 sene Aziz Yıldırım’ın yönetiminde yer aldı. Fenerbahçe’de çok sevilen bir insan olsaydı, Aziz Yıldırım’ın 20 senelik iktidarında 2 sene değil, daha çok çalışırdı. Uğur Dündar, Aziz Yıldırım’la beraber Ali Koç’un karşısına tavır almak için ortaya çıktı. Kazanacağını sanmıyorum.”

"PİYON OLACAK KİŞİ GETİRDİLER"

Küçük, “F.Bahçe yönetimiyle çatışan eski başkan ve onu destekleyen belli bir grup kulüp üyesi var. Bunlar Aziz başkana hayran bir kitle. Aziz başkanı ben de methettim ve bundan hiç pişman değilim. Ama 2018 seçimlerinde yüzde 78 oya yüzde 22 alan bir aday, bugün demokrasi ve sandığa saygı göstermeyip kendisini aşırı oy farkıyla yenen bir başkanı antidemokratik bir şekilde yenmek istiyor. 1.5 ay önce Nail Kır’ı destekliyorlardı, Nail Kır üzerinden yönetimin elini zora sokmak istiyorlardı. Baktılar ki olmayacak Vefa Küçük de kendini kullandırmıyor, piyon olacak kişiyi getirdiler. Şimdi Uğur Dündar sandık dışı hesaplaşmanın sürükleyicisi olacak” dedi.