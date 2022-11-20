Seferovic'in Benfica'ya geri dönüşü için resmi açıklama

20 Kasım 2022 Pazar, 09:35

Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı İsviçreli forvet Haris Seferovic, sarı-kırmızılılarda bekleneni veremedi. Yıldız oyuncunun ocak ayında Benfica'ya geri döneceği iddia edildi.

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, İsviçreli golcünün geri dönüşü hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

AYRILIK YAKIN!

Portekiz'den Record'un haberine göre Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan ve Süper Lig'de henüz golle tanışamayan Haris Seferovic ile yollar ayrılıyor.

İddiaya göre, Dünya Kupası'nda olan İsviçreli golcü, kupanın ardından İstanbul'a dönmeyecek. Ocak ayı itibarıyla yeni bir kulüp bulmak durumunda olan Seferovic'in yeni adresinin ise neresi olacağı henüz bilinmiyor.

İŞTE SÖZLEŞME AYRINTILARI...

İsviçreli golcünün bonservisinin alınması, 20 maça 11'de sahaya çıkmasına bağlı. 30 yaşındaki futbolcunun 2,5 milyon euroluk opsiyonu, 16 karşılaşmada daha 11'de başlaması halinde devreye girecek.

Süper Lig'de oynadığı 8 maçın 4'ünde ilk 11'de sahaya çıkan Haris Seferovic, Türkiye Kupası'nda da 2 maça ilk 11'de başladı.



