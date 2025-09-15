Milli basketbolcu Şehmus Hazer'in özel hayatı merak ediliyor. Peki, Şehmus Hazer kimdir? Milli basketbolcu Şehmus Hazer kaç yaşında, nereli? Şehmus Hazer hangi takımlarda oynadı?

ŞEHMUS HAZER KİMDİR?

Hazer, 2 Aralık 1999'ta Batman'da doğdu. Çocukluğunda futbolla ilgileniyordu ve sağ kanat pozisyonunda oynuyordu. İlkokulda beden eğitimi dersinde basketbolla tanıştı ve kısa sürede bu spora yöneldi. Basketbolun temel bilgilerini okulda öğrendikten sonra Batman Gençlik Spor ve Petrolspor altyapısında antrenmanlara katıldı. Türkiye'de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası, basketbola ilgisini artıran dönüm noktalarından biri oldu. Bu turnuvada izlediği oyunculardan etkilenerek kendisini geliştirmeye odaklandı. Genç yaşta gösterdiği performans, Bandırma BK altyapısının dikkatini çekti ve ilerleyen yıllarda profesyonel kariyerine giden yolun kapısını açtı.

2015 yılında Hazer, Bandırma Kırmızı'da profesyonel kariyerine başladı ve iki sezonun ardından 2017'de Bandırma BK'ye geçti. Bu dönemde Basketbol Süper Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda süre alarak gelişim gösterdi. Kulübün maddi sorunlar nedeniyle kapanmasının ardından, 2020'de Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. 2021 NBA Seçmeleri'ne katılsa da seçilmedi ve aynı yıl 800 bin dolar bonservis ücreti karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kulüple 2021-22 ve 2023-24 sezonlarında Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 2023-24 sezonunda ise Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. 2024'te Bahçeşehir Koleji'ne geçti, bir sezonun ardından Anadolu Efes'e transfer oldu.

ŞEHMUS HAZER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2015-2017 Bandırma Kırmızı

2017-2020 Bandırma

2020-2021 Beşiktaş

2021-2024 Fenerbahçe

2024-2025 Bahçeşehir Koleji

2025-günümüz Anadolu Efes