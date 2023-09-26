Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi

Yayınlanma: 26.09.2023 - 18:40

Güncelleme: 26.09.2023 - 18:40

Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."