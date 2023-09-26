Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 18:40
Selahattin Baki, PFDK'ye sevk edildi
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Player Alanı
Selahattin Baki fenerbahçe PFDK

İlgili Haberler

Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme: 'Fred'i elinden kaçıran rakiplerimiz var'

Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme: 'Fred'i elinden kaçıran rakiplerimiz var'
Selahattin Baki: 'Florya'nın kalbinden alırız'

Selahattin Baki: 'Florya'nın kalbinden alırız'
PFDK sevkleri açıklandı: Ahmet Nur Çebi, Selahattin Baki...

PFDK sevkleri açıklandı: Ahmet Nur Çebi, Selahattin Baki...

En Çok Okunan Haberler