Selçuk İnan: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak önemliydi'

Yayınlanma: 06.10.2024 - 22:23

Güncelleme: 06.10.2024 - 22:23

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM"

Beşiktaş'tan en azından 1 puan almanın kendisi için önemli olduğunu bildiren Selçuk İnan, "Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar dilerim. Yorgun geldiler, çok iyi bir takıma karşı puan aldık. Maçı kazanmak için oynadık. İki takım da fazlasıyla mücadele etti. Oyuncularımı tebrik ederim. Yeni takımız, her maç gelişiyoruz. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Çok önemli pozisyonlar yakaladık, fazlasıyla pozisyona girdik" dedi.

"ZOR BİR FİKSTÜRDEN GEÇTİK"

Süper Lig'de yukarılara doğru tırmanacaklarını aktaran Selçuk İnan, "Lig çok uzun bir maraton, henüz başındayız. Zor bir fikstürden geçtik. Allah'ın izniyle buradan geçtik, yukarılara doğru tırmanacağız" ifadelerini kullandı.