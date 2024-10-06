Selçuk İnan: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak önemliydi'
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Selçuk İnan zor fikstürü geride bıraktıklarını ve yukarıya doğru tırmanacaklarını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan müsabakanın ardından açıklamalar yaptı.
"OYUNCULARIMI TEBRİK EDERİM"
Beşiktaş'tan en azından 1 puan almanın kendisi için önemli olduğunu bildiren Selçuk İnan, "Beşiktaş'a Avrupa'da başarılar dilerim. Yorgun geldiler, çok iyi bir takıma karşı puan aldık. Maçı kazanmak için oynadık. İki takım da fazlasıyla mücadele etti. Oyuncularımı tebrik ederim. Yeni takımız, her maç gelişiyoruz. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Çok önemli pozisyonlar yakaladık, fazlasıyla pozisyona girdik" dedi.
"ZOR BİR FİKSTÜRDEN GEÇTİK"
Süper Lig'de yukarılara doğru tırmanacaklarını aktaran Selçuk İnan, "Lig çok uzun bir maraton, henüz başındayız. Zor bir fikstürden geçtik. Allah'ın izniyle buradan geçtik, yukarılara doğru tırmanacağız" ifadelerini kullandı.
Spor Haberleri
- Selçuk İnan: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak önemliydi'
- 'Kendisini tercih etmedik ama...'
- Gabriel Sara milli aradaki planını anlattı!
- Benfica maçı için erteleme kararı!
- Fatih Tekke'den mağlubiyet açıklaması!
- Joao Mario'dan itiraf: 'Fizik gücümüz yetmedi'
- Yunus Akgün: 'Daha da iyi olacağım'
- Maxim: 'Beşiktaş inşallah şampiyon olur!'
- Okan Buruk'tan maç sonu tepkisi!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- 2 motosikletli ters yönde yarış yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
- Sıcaklıklar azalıyor, sağanak yağış geliyor!