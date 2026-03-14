Selçuk İnan'dan hakem Cihan Aydın'a tepki! 'Beni sevmediğini ve benden nefret ettiğini biliyorum'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İnan, hakem Cihan Aydın için dikkat çeken sözlere imza attı.

Selçuk İnan, "Kocaelispor camiası büyük bir camia, bu kadar aşağıya çekemezsiniz. Basite indirgeyemezsiniz. Bu yüzden bu konuşmayı yapıyorum. Neden kırmızı kart gördüğümü kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme, "Hocam vallahi bu penaltı değil" demekle kırmızı kart gördüm" dedi.

HAKEM CİHAN AYDIN'A TEPKİ

Sözlerine devam eden Selçuk İnan, "Bu hakemi sevmiyorum, direkt söylemek istiyorum bunu. Onun beni sevmediğini ve benden nefret ettiğini biliyorum. Federasyona şunu söylemek istiyorum, biz insanız ve duygularımız var. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğimi daha önce de söyledim, bu duyguları insanlar yaşayabilir. Beni sevmeyebilir. Bunu kabul ettim. Bunu bilerek bu hakemi bizim maçımızı vermeyin. Bir daha bu hakem gelirse, yönetimden izin isteyeceğim, saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim. İçimden geçenleri söylüyorum. Ben de onu sevmiyorum" diye konuştu.

Selçuk İnan, "Sezon başından bu yana çok üzüldüğümüz maçlar oldu. Ben sadece hakkın peşindeyim. Çok emek sarf ediyorum, hayallerim var ama siz istediğinizi istediğiniz şekilde yönlendirirseniz, emeklerim boşa gidiyor ve ben bunu kabul etmem. Bunu izin vermem. Ne yaparsanız yapın, ben takımın hakkını savunacağım. Ayıp, doğru bir şey değil. Bu kadar insan emek veriyor. Kocaelispor çok büyük bir kulüp, ligin en iyi takımlarından birisiyiz. Bu kadar yok sayamazsınız. Buna sesiz kalmayacağız" diye konuştu.

İnan, son olarak, "Türk hakemlerini çok seviyorum, onları destekliyorum ama bazı insanlar vardır, onlar alenidir. Lütfen bu konuda federasyon yetkilileri dikkat etsinler. Bir hafta önce yine bu hakem geldi. İki aynı hakem, iki hafta üst üste iç saha maçı. Niye gönderildi bilmiyorum. Başakşehir maçına da bekliyorum. Gelirse, başkanımızla görüşeceğiz ve saha kenarında olmak istemediğimizi söyleyeceğiz. Kocaelispor camiası sahipsiz değil. Lütfen bundan sonra dikkt etsinler. Tek lehte karar olmadı, olmayan pozisyon bizim lehimize verilsin demiyoruz ama bu kadar aleyhte kararların olması artık düşündürücü. Ben sessiz kalmak istemiyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmaz!" sözlerini sarf etti.