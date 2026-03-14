Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan şoke eden hamle!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Konyaspor'u konuk etti.
Konyaspor, Kocaelispor deplasmanında geriden gelerek 2-1'lik skorla 3 puanı aldı. Konyaspor, karşılaşmanın 90+4. dakikasında penaltıdan attığı golle galibiyete uzanırken, bu penaltı Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ı adeta çileden çıkarttı.
Selçuk İnan penaltı kararı sonrası yedek kulübesine dönerek herkesin içeri gitmesini istedi. Oldukça öfkeli olduğu görülen Selçuk İnan, futbolcularına ve teknik ekibine soyunma odasına gitmeleri yönünde sert talimatlarda bulundu.
Selçuk İnan bu protestosu sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
