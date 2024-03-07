Selçuk İnan, Süper Lig'e dönüyor!

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:34
Selçuk İnan, Süper Lig'e dönüyor!
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Marius Sumudica ile yollarını ayıran Gaziantep FK, yeni teknik adamı için geri sayıma geçti.

Ali Budak'ın haberine göre, kulüp, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşması sağladı. 39 yaşındaki teknik adam, yardımcılarıyla birlikte son görüşmeler için cuma günü Gaziantep'te olacak.

2020-2022 yılları arasında Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Selçuk İnan, Kasım 2022'de Kasımpaşa'da teknik direktör olarak göreve başlamış ve Mart 2023'te İstanbul ekibinden ayrılmıştı.

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 


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