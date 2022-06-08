Selçuk İnan'dan Mancini'ye ziyaret
Teknik direktörlüğe hazırlanan Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini'yi ziyaret etti.
Galatasaray'daki başarısıyla sarı-kırmızılı kulübün efsanesi haline gelen Selçuk İnan teknik direktörlüğe hazırlanıyor.
İtalya Milli Takım kampını ziyaret eden İnan, başta teknik direktör Roberto Mancini olmak üzere İtalyan eski futbolcular Attilio Lombardo, Fausto Pari, Daniele De Rossi, Gianluca Vialli gibi isimlerle bir araya geldi.
Deneyimli isimlerle görüştüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk İnan, hepsine tek tek teşekkür etti.
Selçuk İnan yaptığı paylaşımda, "Başta Roberto Mancini olmak üzere bütün ekibine, bir hafta boyunca bana göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için çok teşekkür ederim. Sizinle futbol konuşmak, bilgi ve tecrübelerinizi paylaşmanız benim için çok değerliydi…" ifadelerini kullandı.
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