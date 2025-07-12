Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile başlayan Selçuk Şahin, Fenerbahçe hakkında ve Eyüpspor'da uygulamak istediği oyun planıyla ilgili TRT Spor'a konuştu.

Fenerbahçe sayesinde bir çok şey kazandığını belirten Şahin, "Hayatımda sahip olduğum birçok şeyi Fenerbahçe sayesinde kazandım." dedi.

Türk çalıştırıcı, Eyüpspor'dan teklif gelmesine dair, "Teknik adamlık için uzun süredir hazırlık yapıyordum. Eyüpspor'dan teklif alınca bunun başlamak için doğru zaman olduğunu düşündüm." ifadelerini kullandı.

Oyun planları hakkında bahseden Selçuk Şahin, "Net olarak söylemek gerekirse; topa sahip olan, topun kıymetini bilen ve oyunun her anında planı olan bir takım yaratacağız. Baskıya çok önem veriyorum. Sahanın her yerinde baskı kurabilecek, dinamik ve iyi oyunculardan oluşan bir ekip oluşturmayı hedefliyorum." sözlerini kullandı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'yi değerlendiren Şahin, "Daha önde oynayan, pres gücü yüksek ve dinamik oyuncular tercih edilseydi oyun daha farklı olurdu." şeklinde konuştu.