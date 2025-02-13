Semih Güler'den Mertens açıklaması: 'Her şey ortada'

Gaziantep FK'nin yeni transferi Semih Güler, Galatasaray - Adana Demirspor maçındaki pozisyon hakkında konuştu.

Semih Güler'den Mertens açıklaması: 'Her şey ortada'
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:05

Gaziantep FK'nin Adana Demirspor'dan transfer ettiği Semih Güler, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü sahalarında oynayacakları Net Global Sivasspor maçında 3 puan almak istediklerini söyledi.

Semih Güler, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep Futbol Kulübü'nde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Takımın kendisini özel hissettirdiğini aktaran 30 yaşındaki savunma oyuncusu, "Bazen bu hissiyat paradan da başka şeylerden de önemli. Bundan dolayı kulübe çok teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarımdan birkaçını tanıyorum. Takım ve şehir için çok güzel şeyler söylediler, o yüzden karar aşaması eşim ve benim için çok kolay oldu. Takım çok kaliteli, iki gün sonra maçımız var. Kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz" dedi.

Cumartesi günü oynayacakları Sivasspor maçında 3 puan almak istediklerini vurgulayan Semih Güler, "Üst sıralara tırmanmak için iyi bir fırsat. Üç puan alıp üst sıralara tırmanıp önümüzdeki yoğun fikstüre rahat girmek istiyoruz" diye konuştu.

MERTENS YORUMU

Deneyimli futbolcu, Galatasaray-Adana Demirspor müsabakasında penaltı kararıyla sonuçlanan Dries Mertens ile yaşanan pozisyonla ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah güzel olur."


Etiketler: #Semih Güler #Dries Mertens #gaziantep fk

İlgili Haberler

Gaziantep FK, Semih Güler'i kadrosuna kattı

Gaziantep FK, Semih Güler'i kadrosuna kattı
Semih Güler: 'Konuşmaya gerek yok, gördünüz'

Semih Güler: 'Konuşmaya gerek yok, gördünüz'
Adana Demirspor'da Semih Güler'le 3 yıl daha

Adana Demirspor'da Semih Güler'le 3 yıl daha
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler