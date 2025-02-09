Semih Güler: 'Konuşmaya gerek yok, gördünüz'

Adana Demirspor'un kaptanı Semih Güler sahadan çekilmeleriyle ilgili konuştu.

Semih Güler: 'Konuşmaya gerek yok, gördünüz'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 22:52

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk oldu.

Karşılaşma sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Adana Demirspor 33'üncü dakikada sahadan çekildi.

Adana Demirspor'un oyuncusu Semih Güler sahadan çekilmeleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

Semih Güler, stattan çıkarken Galatasaray'ın kazandığı penaltı sorusuna, "Konuşmaya gerek yok, gördünüz" cevabını verdi.


Etiketler: #Semih Güler #adana demirspor #galatasaray

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