Semih Kılıçsoy Cagliari'deki ilk maçında yüzleri güldürdü

Semih Kılıçsoy, yeni takımına iyi bir performans ile başladı.

Beşiktaş'tan satın alma opsiyonu ile birlikte Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibi ile ilk maçında İtalya Kupası karşılaşmasında çıktı.

CAGLIARI'NIN TUR ATLAMASINA KATKI SAĞLADI

Genç golcü dakika 77'de oyuna girdi, sahada bulduğu kısa sürede ise kalitesini gösterdi.

20 yaşındaki Semih, 84. dakikada ceza sahası dışından bir şut denedi ancak top direkten döndü. Pozisyonun devamında ise Cagliari penaltı kazandı.

Semih, seri penaltı atışlarına giden karşılaşmada 3. penaltıyı kullandı ve bu penaltıyı gole çevirdi.

HOCASI BEĞENDİ

Semih'in yeni hocası Fabio Pisacane, karşılaşmanın ardından Semih hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan çalıştırıcı Semih için şu sözleri kullandı:

"Bence önemli istatistiklere sahip bir oyuncu. Onu seçtiğimizde kulüp içinde hepimiz ikna olmuştuk. Dünyanın öbür ucundan gelmesine rağmen her şeyi kendi dilinde okuyor. Stratejim çocuğu sakin tutmaktı: Sanırım bu gece oyuna gireceğini bile beklemiyordu; doğru andı ve uygun olduğunu düşündüm. Daha önce anlattığımız şeyleri gösterdi. Umarım bu ilk maçı aynı zamanda iz bırakabileceği bir şeyin başlangıcı olur."