Semih Kılıçsoy: 'Çok çalışarak hakkını vermek istiyorum'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Tirana karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçsoy, 'Çok çalışarak hakkını vermek istiyorum' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 23:25
Semih Kılıçsoy: 'Çok çalışarak hakkını vermek istiyorum'
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Beşiktaş'ın Tirana karşısındaki üçüncü golünü kaydeden genç Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Semih, daha çok çalışarak formasının hakkını vermek istediğini söyledi.

İşte o sözler:

"Şenol hocama ve Burak hocama çok teşekkür ediyorum bana şans verdikleri için. Taraftarlarımız çok sağ olsun. Çok çalışarak onların hakkını vermek istiyorum. Gol attığım için mutluyum."


Semih Kılıçsoy beşiktaş tirana uefa avrupa konferans ligi

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