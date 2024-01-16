Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!
Senegal, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Gambiya'yı 3-0 mağlup etti.
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Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Aliou Cisse'nin ekibi Senegal ile Tom Sainfiet'in yönetimindeki Gambiya karşı karşıya geldi.
Charles Konan Banny Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Senegal 3-0 kazanırken goller; 4. dakikada Pape Gueye, 52 ve 86. dakikalarda ise Lamine Camara'dan geldi.
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Gambiya'da; Beşiktaş'ta forma giyen Omar Colley 90 dakika forma giyerken, Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe 66 dakika sahada kaldı. Gambiya'da Ebrima Adams, 45+8'de kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Senegal 3 puana ulaşırken, Gambiya turnuvanın ilk maçından puansız ayrıldı. Grubun bir sonraki maçında Senegal, Kamerun ile karşılaşırken Gambiya, Gine ile karşılaşacak.
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