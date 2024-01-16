Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!

Senegal, Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Gambiya'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 07:53
Senegal, Afrika Uluslar Kupası'na galibiyetle başladı!
Abone Ol google-news
Player Alanı

Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Aliou Cisse'nin ekibi Senegal ile Tom Sainfiet'in yönetimindeki Gambiya karşı karşıya geldi.

Charles Konan Banny Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Senegal 3-0 kazanırken goller; 4. dakikada Pape Gueye, 52 ve 86. dakikalarda ise Lamine Camara'dan geldi.

SÜPER LİG YILDIZLARI SAHNE ALDI

Gambiya'da; Beşiktaş'ta forma giyen Omar Colley 90 dakika forma giyerken, Ankaragücü'nde forma giyen Ali Sowe 66 dakika sahada kaldı. Gambiya'da Ebrima Adams, 45+8'de kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Senegal 3 puana ulaşırken, Gambiya turnuvanın ilk maçından puansız ayrıldı. Grubun bir sonraki maçında Senegal, Kamerun ile karşılaşırken Gambiya, Gine ile karşılaşacak.


Senegal Gambiya Afrika Uluslar Kupası

İlgili Haberler

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'na 3 puanla başladı!
Vincent Aboubakar'dan kötü haber: Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabilir!

Vincent Aboubakar'dan kötü haber: Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırabilir!
Afrika Uluslar Kupası heyecanı başlıyor!

Afrika Uluslar Kupası heyecanı başlıyor!

En Çok Okunan Haberler