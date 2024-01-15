Senegal - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Senegal, Fildişi Sahili ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası C Grubu ilk maçında Gambiya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 13:04
Senegal - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı yaşanıyor.

Aliou Cisse yönetimindeki Senegal, Tom Saintfiet'in ekibi Gambiya ile karşı karşıya gelecek.

SENEGAL - GAMBİYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Yamoussoukro kentinde bulunan Charles Konan Banny Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

SENEGAL - GAMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV 8.5 kanalında ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.


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