Senegal'de Dünya Kupası heyecanı yaşandı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in Ekvador'u 2-1 yenmesi coşkuyla karşılandı.
Senegalliler, Senegal-Ekvador karşılaşmasını başkent Dakar'daki sahil şeridine kurulan dev ekrandan izledi.
Senegal'in Ekvador'u 2-1 mağlup ederek A Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması sonrasında taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu, dakikalarca dans etti.
Maç gösteriminin yapıldığı alandan ayrılan taraftarlar, trafikte araçları durdurdu, kutlama yaptı. Seyir halindeki birçok araç da korna çalarak galibiyeti kutladı.
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