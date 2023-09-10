Senegalli yıldız Sadio Mane, Al Nassr'a transfer olma nedenini açıkladı

Yayınlanma: 10.09.2023 - 21:31

Güncelleme: 10.09.2023 - 21:31

Al Nassr'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Sadio Mane, Suudi Arabistan'a gitme sebebini açıkladı.

Senegalli futbolcu, "Ailem, Müslüman bir ülke olduğu için Suudi Arabistan'a gelmem için beni teşvik etti. Annem çok mutluydu ve Al Nassr'ı seçmem konusunda ısrar etti" diye konuştu.

10 MAÇTA 5 GOL

Al Nassr, 31 yaşındaki futbolcuyu 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten kadrosuna katmıştı.

Mane, Al Nassr'da çıktığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.