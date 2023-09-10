Senegalli yıldız Sadio Mane, Al Nassr'a transfer olma nedenini açıkladı

Al Nassr'ın Senegalli futbolcusu Sadio Mane, Müslüman bir ülke olduğu için Suudi Arabistan'a transfer olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2023 - 21:31
Senegalli yıldız Sadio Mane, Al Nassr'a transfer olma nedenini açıkladı
Abone Ol google-news

Al Nassr'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Sadio Mane, Suudi Arabistan'a gitme sebebini açıkladı.

Senegalli futbolcu, "Ailem, Müslüman bir ülke olduğu için Suudi Arabistan'a gelmem için beni teşvik etti. Annem çok mutluydu ve Al Nassr'ı seçmem konusunda ısrar etti" diye konuştu.

10 MAÇTA 5 GOL

Al Nassr, 31 yaşındaki futbolcuyu 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten kadrosuna katmıştı.

Mane, Al Nassr'da çıktığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.


Player Alanı
sadio mane al nassr transfer

İlgili Haberler

Milli sporcular 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda podyuma çıktı

Milli sporcular 11. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu'nda podyuma çıktı
Dünya şampiyonasında yarışacak milli güreşçiler belli oldu

Dünya şampiyonasında yarışacak milli güreşçiler belli oldu
Fatih Terim A Milli Takım için umutlu konuştu! 'Ülkemizin potansiyeli var'

Fatih Terim A Milli Takım için umutlu konuştu! 'Ülkemizin potansiyeli var'

En Çok Okunan Haberler