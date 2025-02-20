Şenol Güneş, Banza’nın attığı gole sevinmediği eleştirisine tepkili: ‘Beşiktaş’a maç mı sattım?’

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Güneş, “Beşiktaş’ta çalıştığım için sevinmedi’ deniyor. Beşiktaş’ta çalıştığım için maç mı satacağım? Ben Trabzonspor’a karşı oynarken Beşiktaş’ta üstünlük kaybettiğim zaman Trabzonspor’a mı maç satmış oluyorum? Benim bir duruşum var. Trabzonspor’daki yerim de belli. Trabzonsporlu olmak ilkeli, cesaretli asaletli ve duruşu doğru olmaktır. Beşiktaş’ta da aynı şeyleri söyledim. Ben Trabzonspor’un en rakip takımına bile gitsem işimi yaparım. Ahlâk değeri budur” dedi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş tribünlerinden Uğurcan’a küfredilmesi hakkında, “Uğurcan’ı tebrik ediyorum. Hiçbir şey yapmadan maçı bitirdi. Beşiktaş camiasından bana telefonla ulaşanlar oldu. Çok üzgün olduklarını ve özür dilediklerini söylüyorum. Uğurcan ile aramda bir sorun olduğu söylendi. Doğru sorun var, ligde en fazla oynayan Türk kalecisi Uğurcan’mış. Onla yarışıyoruz yani” ifadelerini kullandı.