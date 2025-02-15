Şenol Güneş: "Bizim için kötü oldu"
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Şenol Güneş'in flaş röportajdaki sözleri şu şekilde:
"Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başında iyi başlamadık. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı. İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik. Basit hatalar, rakibi karşılarken, top kullanırken maçın sonunda rakibin lehine oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için."
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