Şenol Güneş deplasman sorununa dikkat çekti: 'Cevap bulamıyorum'

Yayınlanma: 06.03.2025 - 13:30

Güncelleme: 06.03.2025 - 13:30

Şenol Güneş bordo-mavili takımın gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş sözlerine, "Kupada yolumuza devam ediyoruz ve ligde düşüncemizin gerisindeyiz. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Emek, karakter, yetenek, ekonomik ve mental yatırım ister. A takımın beklentisi şampiyonluk sonrası büyüdüğü için her olumsuz sonuç infiale neden oluyor. Her takıma karşı oynayabileceğimiz hissini verdiğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızda iyi oynuyoruz ama dış sahada alınan sonuçlar bize yakışmayan bir durum. Şampiyonluk yarışında geride kaldık, 3 ile 5 arasında olacağımızı düşünürken daha gerilerdeyiz. Başkan ve yönetim elinden geleni yapıyor. Bu sezona yapılanma dedik ama beklentimiz Avrupa kupaları olduğu için 3 ile 5 arasında bir yer bulabileceğimizde ısrar ediyorum. Son dakikalarda yenilen goller, almamız gereken puanın altındayız. Deplasmanda oyun hızı ve temposunda düşüklüklerimiz var" açıklamasıyla başladı.

Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz kupa şampiyonluğuyla Avrupa'ya gitmek. Yarışan güçlü takım olmak istiyoruz. Sıkıntılarımız var, bunlar devam ediyor ama aşacak güçteyiz. Nwakaeme'nin sakatlığı var. Cihan da öyle. Cihan'ın parmak kırığı vardı. Oynarken ağrısının arttığını söyledi. Ameliyat olacak. Mustafa cezalı. Savic darbe aldı, kupa maçında oynadı ayağında küçük bir çatlak vardı. Oyun başında Banza'nın da sakatlığı oldu. Dışarı alamadık, oynamak istedi. Enis'le Draguş şu anda antrenmanlara çıkıyorlar. Banza ve Savic'in durumuna bakacağız. Zubkov'un durumu daha iyi. Düz koşularda sorun yok ama topla oynarken sıkıntı yaşıyor. Tim, yeni transferimiz. Daha önce 1 aylık bir sakatlık geçirmişti. O nüksetti. Şu anda antrenmana çıkacak gibi gözüküyor. Draguş, Enis, Tim iyi. Zubkov, Savic ve Banza'ya bakacağız."

Trabzonspor'un bugünle birlikte geleceği planlaması gerektiğine dikkat çeken Güneş, "Kaybettiğimiz puanlar ne olursa olsun bu imtihanı başaracağımızı düşünüyorum. Beklenti büyük olduğu için takıma inaçta sarsıntı olabilir ama daha güçlü olmalıyız. Bu takımla da en iyisini yapabileceğini düşünüyoruz. Yetkili ve sorumlu benim. Oyuncuların hepsine güveniyorum. Düzeltmek benim işim. Trabzonspor'un bugünü ve geleceği önemlidir. Geçmiş geride kaldı. Bugün alacağımız sonuçlar geleceğe ümit verecektir. Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız. Layık olduğu duruma getireceğiz. Hatay maçını kazanmak istiyoruz. Güç itibariyle kadrosundaki beklentiye cevap veremediği için alt sıralarda kaldı. Güçlü bir oyunla, iyi bir sonuçla ayrılmak zorundayız. Son dakikalarda yediğimiz 5 maçta puan kayıplarına sebep oldu. Takımın iyi olması çok önemli. İyi sonuç almadığında altyapısı, taraftarı da etkileniyor. Bu yıl da yapılanmayla birlikte başkanın da heyecanlı gördüğüm için, sadece Trabzonspor'u değil şehri de ilgilendiriyor. Bugün 2025, Trabzonspor 2035'i planlamalı. Elimizdeki kadronun sürdürülebilir olması esastır. Altyapıdaki oyuncularımıza destek olacağız, zaten destek veriyoruz. Altyapıdan gelecek oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

DEPLASMANDA MAÇ KAZANILAMAMASI

Trabzonspor'un bu sezon henüz Süper Lig'de deplasmanda maç kazanamamasıyla ilgili soruya Güneş, "Geceyle gündüz gibi. Bu sezon her şeyi yaşıyoruz. Çok sık değişiklikler oldu. Seyircinin olumlu katkısı mutlaka vardır. Ya forvette ya da defansta sık sık arayışlarımız oldu. Bu hafta yine defansta değişiklik yapacağız. Sakatlığa, antrenmana, beslenmeye her şeye bağlayabilirsin. Maalesef bunlarla karşılaştık. Bunun cevabını veremediğim için ben de üzgünüm. Kaybettiğimiz tüm maçlarda basit top kayıplarımız var. Top kayıplarımız basit. Öne gitmede zorluklar yaşatıyor bize ve rakibe pozisyon oluyor. Oyunculara güveniyorum" yanıtını verdi.

Hücum hattıyla ilgili Güneş, "Sikan santrforda oynayabilecek bir oyuncu. Aynı şey Enis ve Draguş için de geçerli. Yeter ki onlar oyuncu yeteneklerini sahada kullanmayı sağlasınlar. Sikan hızıyla ve çabukluğuyla goller bulabileceğini düşünüyorum. Deplasmanda oyunumuzu oynuyoruz, sıkıntı yok. Geride bekleyelim, bu bir çözüm değil. Dikkat ve konsantrasyonla sorun olduğunu kabul ederim. Kadro değişimini oturmaya çalışıyoruz. İyi yapabileceğimiz hissi beni umutlandırıyor" açıklamasında bulundu.

Şenol Güneş, Muhammed Cham ve John Lundstram'la ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu oyun hayal kırıklığı. Cham'ın kendisine de söyledim. Olumsuzdu. Eksikleri olduğu için söylüyorum. Uyarılarım oldu. Lundstram'la ilgili gerektiğinde söyledim. Her oyuncu gidebilir diye söyledim. Lundstram iyi bir profesyonel. Orta saha olarak alındı. Oyun aklı iyi olduğu için pas yaparak oyunu hızlandırabilecek bir oyuncu."

Kadrosundaki isimlerle arasında bir sorun olmadığını aktaran deneyimli teknik direktör, "Oyuncular benim oyuncularım. Evladım gibi ama aynı zamanda profesyonel oyuncu. Bir oyuncudan örnek verirken aslında o oyuncu üzerinden pozisyonu anlatmaya çalışıyoruz. Futbolcunun futbolcudan başka dostu yoktur. Ancak kendine destek kadar birbirine de destek olmalıdır. Bütün oyuncularımı seviyorum. Hiçbir oyuncumun sorunu yok, sorunlu oyuncumuz da yok. İletişim sorunu olduğunu düşünmüyorum. Duygusal kırılmalar olabiliyor. Hiçbir oyuncuyla ilgili olumsuz düşüncem yok. Oyuncuların da olmadığını düşünüyorum, eğer varsa ortaya çıkar. Gizli kalmaz. Trabzonspor'un sıkıntısı şu anda saha sonucudur. Saha sonucu alacak takım kadrosu var. Bunu istikrarlı hale getiremedik. Ben cevap bulamıyorum. Ortalama 1 puan almak bile deplasmanda başarısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Pedro Malheiro'nun form durumu ve transferle ilgili çıkan iddialara Güneş, "Pedro iyi bir karakter. Çalışkan. Daha da büyümesi lazım. Ofansif yönü iyi olan ama sürekli kullanamayan, gelişime ihtiyacı olan bir oyuncu. Defansta son maçlarda beklediğimin altında oynadı. Savunmada sıkıntıları var. Diğer yazılanlarla ilgili (transfer) öyle bir oyuncu değil. Gidebilir, oyuncuların hayalleri olabilir. Baktığım şey şu, buraya ait olma duygusu var mı? Var. Ekonominin girdiği yerde menajerler ve kulüpler bu oyunu oynuyor. Oyuncuyu pazarlamak, kulübü karıştırmak için yapılabilir. Biraz iyi oynamadı takımda, başka takımlar ele geçirmeye çalışıyor. Giden oyuncular var gördünüz. Çok güçlü olacağız. Açık olacağız, oyuncu da bilecek bunu. Gitmek mi istiyor gidebilir. Bize samimi olmayan oyuncumuzu tutmayacağız. Pedro'da öyle bir sorunumuz yok" şeklinde yanıt verdi.