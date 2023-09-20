Şenol Güneş: 'Hiçbir maçta ezilerek oynadığımızı hatırlamıyorum'

Yayınlanma: 20.09.2023 - 20:51

Güncelleme: 20.09.2023 - 20:56

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Club Brugge karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş'in açıklamaları canlı aktardık.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Grubumuzdaki en pahalı takım Club Brugge. Çok genç oyuncuları var. Oyunu kopmadan oynuyorlar. Geçen sene şampiyonluğu ligde kaybettiler ama Anderlecht'in düşüşünden sonra ligi domine ettiler. Çok iyi oyuncular çıkardılar. Bizim kadar olmasa bile baskın bir taraftarları var. Kazanmak için oynayacağız. Grup enteresan bir grup. Gruptan çıkmak için iyi başlamalıyız. Maça hazırız. Umarım güzel maç olur ve oyundan keyif alırız. Kazanmak, kaybetmek futbolda var. Önemli olan dirençli ve tutkulu olmaktır."

"KİMSEYE EZİLMEDİK"

"Kiminle başlayacağımız maç günü belli olacak. Kaybettiğimiz 5 puan var. Kazanabileceğimiz 5 puanda. Hiçbir takıma ezilerek oynamadık. Kazanmak ve kaybetmek var. Bazen çok güçlü olursanız ama puan verirsiniz. Pendikspor maçı ve Trabzonspor maçlarını kazanabilirdik. Biraz dikkatli olsak 5 puanı alırdık. Uzun zaman sonra kaybettik. Hiçbir maçta ezilerek oynadığımızı hatırlamıyorum."

"Eric Bailly geç geldi. U23 Takımı ile çalıştı. Şu anda bizimle birlikte çalışıyor. Belçika'ya gelen herkes oynayabilir. Tayfur Bingöl'ü bıraktık, o da takımında daha az idman yaptı. İdman açığını kapatmasını istedik. Eric Bailly hazır. Omar Colley halsiz, onu değerlendireceğiz. Bir karar vereceğiz."

"PUAN HESABI YAPMIYORUM"

"Puan hesabı yapmıyorum. İleriye doğru çok hesap yapmıyorum. Sevinmeye ve üzülmeye çok vaktimiz yok. Çok maç oynayacağız. Sürekli önümüzde bakmak zorundayız. Hedefimiz Club Brugge maçından iyi sonuç almak. Kazanmak istiyoruz."