Şenol Güneş kendi rekorunu egale etti
Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazandı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup ederek üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, deplasmandaki son üst üste 3 galibiyetini 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'i yenerek elde etmişti.
Ayrıca, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 7 maçı da kayıpsız geçti.
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