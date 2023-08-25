Şenol Güneş kendi rekorunu egale etti

Yayınlanma: 25.08.2023 - 01:29

Güncelleme: 25.08.2023 - 01:29

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup ederek üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş'ın tecrübeli teknik adamı, deplasmandaki son üst üste 3 galibiyetini 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto, Monaco ve Leipzig'i yenerek elde etmişti.

Ayrıca, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta da yenilgi yüzü görmeyen tecrübeli çalıştırıcı, 7 maçı da kayıpsız geçti.