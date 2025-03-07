Şenol Güneş: Sorumlu benim

Yayınlanma: 07.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.03.2025 - 04:00

Tecrübeli hoca düzenlediği basın toplantısında, “Dik durup kötü günleri aşacağız. Yetkili benim, sorumlu da benim. Oyuncuların hepsine görev veriyorum. Onlar sadece görevliler, görevlerini yapacaklar. Bu konuda yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Düzeltmek de benim işim. Bugün alacağımız sonuçlar gelecek için güven verecektir. Ama geleceği kurmak için bugün çalışmak lazım” dedi.

Güneş, Nwakaeme’nin eski sakatlığının nüksettiğini ve oyuncuya izin verdiklerini belirtip, “Nwakame, uzun sürecek gibi, zaten gitti. 2-3 hafta sonra dönüşü olabilir. Milli maç sonrası belki gelebilir. Cihan’ın parmağında kırığı vardı, ağrısının arttığını söyledi ameliyat olacak. Savic’in darbeye bağlı sakatlığı var beklentimiz uzun sürmeyeceği yönünde. Enis ve Draguş normal antrenmanlara çıkıyor. Banza’nın durumuna bakacağız. Zubkov’un durumu daha iyi. Malheiro’da gerginlik, yorgunluk var. Bu hafta oynamaz” diye konuştu.