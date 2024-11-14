Şenol Güneş, ‘Sorumlu benim’ dedi ve transfer planını açıkladı
"Trabzonspor ayağa kalkacak. Kara bulutları dağıtırız. Fırtınayı yine estiririz. Güneşli ve aydınlık günler görürüz."
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın kötü gidişi hakkında “Başkan, yönetim ve taraftardan özür diliyorum. Sorumlusu benim” dedi. Basın toplantısı düzenleyen tecrübeli hocanın öne çıkan ifadeleri şöyle:
- Hiçbir zaman F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş’ın harcamalarını yapamayız. Nasıl para buluyorlar, bu borçlar ne olacak bilmiyorum.
- Devre arası transferle ilgili bir stoper, bir santrfor konuştum. Açık ve santrfor oynayacak bir oyuncu istiyorum. Altyapıdan beni kurtaracak oyuncu yok.
- Moral bozukluğu ve özgüven sorunu devam ediyor. En büyük sorunlardan biri bu.
- Kahrolacağız. Bize yakışan bir oyun, bir sonuç değil bu. Acı çekeceğiz, pes etmeden savaşacağız.
- Trabzonspor şampiyonluk yarışında olmalı ama bu hedeften uzaklaştık. Avrupa’ya gitmek, Türkiye Kupası’nı kazanmak hedef olmalı.
- Başkan Ertuğrul Doğan oldukça iyi niyetli ve hevesli. Taraftar mutlu olmak istiyor ama daha önemlisi umutlu olmak istiyor. Bu umudu da sahadaki oyunla biz vereceğiz.
- Trabzonspor ayağa kalkacak. Kara bulutları dağıtırız. Fırtınayı yine estiririz. Güneşli ve aydınlık günler görürüz. 3 yıllık plan içinde bu yılı toparlama, gelecek yılı yarışma ve sonra uzun vadeli Trabzonspor yaratma. Bunun içinde altyapı ve transfer vardır.
Etiketler: #trabzonspor #şenol güneş
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