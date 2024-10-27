Şenol Güneş taraftardan özür diledi: 'Bundan kötü oyun olamaz'

Yayınlanma: 27.10.2024 - 09:27

Güncelleme: 27.10.2024 - 09:27

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yendi. Bordo mavililer 12 puanda kalırken, namağlup serisi sona erdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

"Maçın sonuna baktığınızda bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Kötü bir mağlubiyet. Oyun başında rakibin baskısını bekliyorduk. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra hala rakip kaleye gidememek bizim için olumsuz bir tabloydu. İlk yarıyı boşa geçirdik. İkinci yarı hamle yaptık ama yeterli oldu. Rakip çok koştu, çok istedi. Ne ofansif ne defansif başarılı olamadık. Söyleyecek söz bulamıyorum. Sorumlu benim. Futbolun birebir ofansif ve defansif pozisyonlarında eksik kaldık. Onları tebrik etmek lazım. Bizim için ne kadar kötü tablo varsa onlar için o kadar iyi bir tablo var. Çalışırsanız Allah yardım eder. Biz yapamadık. Taraftarlardan özür diliyorum. Bundan daha kötü bir oyun olamaz. Rakibin direncini kıracak daha iyi bir oyun oynamamız gerekiyordu."

"KÖTÜ BİR MAĞLUBİYET, ÇOK BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Güneş, müsabakadan sonra yaptığı değerlendirmede, kazanma düşüncesiyle geldikleri müsabakada tam bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Müsabakanın başında Göztepe'nin baskısına cevap vermek isterken çok top kaybı yaptıklarını kaydeden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakip 10 kişi kalmasına rağmen kaleye gidememenin verdiği sıkıntıyla ikinci yarı 3 değişiklik yaptık. Ona rağmen rakip çıktığı her pozisyonda bize atak yaptı. Daha fazla koştu, daha fazla istedi. Sonra da 10 kişi olmasına rağmen 2 gol yedik. Top kayıplarımız, top kazanma anlayışımız çok eksik kaldığı için kötü bir maç verdik. Kötü bir mağlubiyet, çok büyük bir hayal kırıklığı. Üzgün olmak da özür dilemek de yetmiyor, rakibin istekli oyununa hiç cevap veremedik."

Güneş, bugün kazanma şanslarının olmadığını belirterek, "Zaten olumsuz bir durum var, şu anda bunu çözmek için bazı kararlar almamız gerekebilir, onu düşünebiliriz" dedi.

Takımın moralini düzeltmek için yeni bir heyecana ihtiyaçları olduğunu belirten Güneş, "Bu heyecanı yaparken daha dikkatli olmamız, daha çok çalışmamız gerekiyor, sorumluluktan kaçmak doğru değil. Bunu bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

Güneş, elindeki kadroya göre bazı kararlar almak zorunda olduklarını belirterek, "Hakikaten hem üzgünüm hem kızgınım. Düşünüyorsun, düşünüyorsun bazen çıkamıyorsun işin içinden. Çünkü bir çaresizlik hissediyorum, oyuncu da bunu hissediyor, o çok kötü bir şey. Bunu yıkmak için tekrar el ele vermek durumundayız. Tabii ki alacağımız kararlar başarıyı getirmek için olacak" ifadelerini kullandı.