Trabzonspor, deplasmanda kazanamıyor!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 22:49

Güncelleme: 26.10.2024 - 22:49

Bu sezon Göztepe maçına kadar mağlubiyeti olmayan Trabzonspor, ilk yenilgisini Göztepe karşısında 2-1'lik skorla yaşadı.

Bordo-mavililer ayrıca bu sezon deplasmanda galiiyet sevinci yaşayamadı. Bu sezon ligde deplasmanda galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, dış sahada 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan elde edebildi.

Trabzonspor'un bu sezon ligde deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:

Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor

Eyüpspor 0 - 0 Trabzonspor

Gaziantep FK 0 - 0 Trabzonspor

Hatayspor 0 - 0 Trabzonspor

Göztepe 2 - 1 Trabzonspor