Trabzonspor, deplasmanda kazanamıyor!
Trabzonspor, bu sezon Trendyo Süper Lig'de dış sahada galibiyet alamadı.
Bu sezon Göztepe maçına kadar mağlubiyeti olmayan Trabzonspor, ilk yenilgisini Göztepe karşısında 2-1'lik skorla yaşadı.
Bordo-mavililer ayrıca bu sezon deplasmanda galiiyet sevinci yaşayamadı. Bu sezon ligde deplasmanda galibiyeti bulunmayan Trabzonspor, dış sahada 4 beraberlik ve bir mağlubiyetle 4 puan elde edebildi.
Trabzonspor'un bu sezon ligde deplasmanda aldığı sonuçlar şöyle:
Sivasspor 0 - 0 Trabzonspor
Eyüpspor 0 - 0 Trabzonspor
Gaziantep FK 0 - 0 Trabzonspor
Hatayspor 0 - 0 Trabzonspor
Göztepe 2 - 1 Trabzonspor
Etiketler: #trabzonspor #Trendyol Süper Lig #göztepe
Spor Haberleri
- Real Madrid evinde büyük bozguna uğradı!
- Hulusi Belgü'den Fenerbahçe tarafrarına çağrı
- Trabzonspor, deplasmanda kazanamıyor!
- Uğurcan Çakır: Utanç duyuyorum
- Leverkusen, Werder Bremen'e 90'da takıldı
- 6 gollü maçta kazanan Ankaragücü!
- Fenerbahçe, Eczacıbaşı'na set vermedi: 5'te 5
- Beşiktaş Fibabanka, evinde Karşıyaka'yı geçti!
- Nuri Şahin isyan etti! 'Daha önce hiç yaşamamıştım'
- MKE Ankaragücü taraftarından TUSAŞ koreografisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- 'Kimlikleri tespit edildi' iddiası!
- Öcalan hamlesinin sonucu
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar