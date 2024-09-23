Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması: '4-6 hafta yok'
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu. Güneş, sakatlığı bulunan Stefan Savic'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında üç puan için sahaya çıkıyor.
Maç öncesinde Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş açıklamasında; "Sahamızda iki maçta 4 puan kaybettik. Bugün benimle 3. maçı yapıyoruz. Sezon başından beri 5. maç. Oyun ve skor olarak mutlu olmadığımız bir dönem geçiriyoruz. Sakatlıklar var. Savic'in 4-6 hafta diyorlar, Orsic'in sakatlığı o kadar değil. Bu hafta yok, haftaya bakacağız. Visca'nın da hafif gerginliği vardı. Biraz toparlanmıştı ama kırmızı kart gördü. Sakatlık durumu da vardı. Yarından itibaren katılacak" dedi.
Tecrübeli teknik adam sözlerinin devamında; "Ne olursa olsun sahaya çıkan 11 sahada performanslarını iyi göstermeliler. Bugün sonuç almak istiyoruz. Elimizdeki kadro iyi. Acil 3 puana ihtiyacımız var. Onu yapmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.
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