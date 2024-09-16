Eski hakemler Trabzonspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Şenol Güneş ihraç edilmeliydi'

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:06

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:12

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 berabere kaldı.

Trio ekibi, yayıncı kuruluşta gecenin pozisyonunu değerlendirdi.

EDIN VISCA'NIN RAFA SILVA'YA MÜDAHALESİNDE HAKEMİN KIRMIZI KART KARARI

Deniz Çoban: Feyyaz hoca, 'İyi VAR var' dedi maçtan sonra.

Bahattin Duran: Bence doğru söylemiş. Çünkü bu pozisyonda... Biraz önce futbolu iyi biliyor, yanaştı, etti dedim ama şimdi burada uyarı olmaz. Bulunduğu yer itibariyle bunu sahadan hakemin çözmesi lazım. Hakem, burada sarı kart bile göstermedi. Sadece genel uyarı yapmayı tercih etti ama çok yanlış bir tercihti bu. Tartışmasız, çok net bir kırmızı kart. Görüntüler her şeyi anlatıyor zaten. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok doğru bir VAR müdahalesi. Özgür Yankaya'yı da tebrik ediyorum. Maçın 10. dakikası, doğru bir VAR müdahalesiyle sonuç kırmızı kart oldu ama hakemin bunu sahada çözüp kırmızı kart vermesi lazımdı.

Bülent Yıldırım: İlave söze gerek yok. Zaten çok net görünüyor. Bütün kriterler... Ayağın neresiyle nereye? Rakibin sağlığı için toplamında risk oluşturuyor mu? Evet. Niyet de zaten topa değil.

ARTHUR MASUAKU'NUN ENIS BARDHI'YE MÜDAHALESİNDE SARI KART DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Faul tartışmasız. Biraz öncekinden farkı ne? Ciddi faullü oyundan kontrolsüz faule yani kırmızı karttan sarı karta burada kararı indirgeyen unsurlar ne? Birincisi; topuk yerde, evet rakibin bileğine doğru kramponun üzerinden çıkıyor ancak bu sınırdadır. Daha yukarıya bassa güç transferi tam olsa bu da kırmızı olurdu. Yani birkaç santimetre yukarıdan bunu yapsa bir kırmızı karttan bahsederdik. Kırmızı kartlık değil sarı kartlık. Doğru bir faul, doğru bir sarı kart... Hocam itiraz ediyor. Eliyle açık bir beden dili yapıyor ve oyun alanına girmiş durumda. Oyun kuralları kitabının bu konudaki hükmü çok net ve açık. Hiç yoruma da gerek yok. Dördüncü hakem arkadaşımız nerede? Geç geliyor. Hani hakemi eleştiriyoruz zaman zaman da aynaya da zaman zaman bakmak lazım. Hocamın bu yaptığı hareketin karşılığı, bir karara itiraz etmek için oyun alanına girmek ve beden dili kullanmanın karşılığı kırmızı kart arkadaşlar. Kural kitabı böyle diyor. Burada hocam, gözden kaçmış görünüyor. Onun dışında Masuaku'nun sarı kartı %100 doğru.

Bahattin Duran: Bülent hocam, çok güzel anlattı. Bu pozisyonun sonunda bir kırmızı kart çıkmalıydı. Şenol hocaya çıkmalıydı. Masuaku'nun yaptığı hareket, net bir sarı kart. Fazlası olmaz. Hocam, çok güzel ifade etti. Güç transferini yapamadı, topuğu yerde... Evet, Trabzonspor kulübesinin tamamı çıkmış bu pozisyondan sonra ama bu hareketin karşılığı sarı kart. Hakem, doğru bir sarı kart verdi ama Şenol hocanın oyundan ihraç edilmesi gerekiyordu.

Deniz Çoban: Sarı kart konusunda şüphe yok. Aynı fikirdeyim.

45+3'TE BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Bülent Yıldırım: Bir hava topu pozisyonu. Defansif oyuncu, risk aldı. Eli, Immobile'nin omuzlarında. Immobile, buna rağmen topla oynamayı başardı. Hakem de avantaj düşündü belki. Belki yeterli bir etkili tutma hamle olmadığını düşünüp devam ettirdi. Şimdi bu pozisyon özelinde iki türlü bakabiliriz. Birincisi, kale arkası çekiminden olan görüntü çok net. İki elle omzundan bir çekme var. Hakem, sadece buna odaklanıp zart penaltıyı verse eleştirecek kimse çıkar mı? Çıkar mı? Çünkü dikkatsiz bir müdahale der. Ancak fotoğrafın başlangıç, gelişme ve sonucunu değerlendirdiğini düşünüyorum. Etkili bir çekme olmadığını, Savic'in profesyonelce tutup bıraktığını, rakibinin yeterince etkilenmeyip topla da oynadığını değerlendirdi. Ben, onun görüşüne saygı duymak durumundayım.

Bahattin Duran: Ben, hakemle aynı fikirdeyim. Evet, Savic risk aldı ama yani refakat etmiş artık. Omzuna koymuş ama böyle tutup çevirmemiş. Onu hissetmiş zaten. Immobile de geriye doğru gidiyor. Bence devam kararı doğru burada.

Deniz Çoban: Şimdi yapılan davranış, oyuncunun bir sonraki hamlesini etkilerse bunu bir ihlal olarak kabul ediyoruz. Bülent hocamın söylediğini destekler nitelikte bir de şunu söyleyeceğim; elbette kesin bir referans noktası olmaz ama beyazlı oyuncunun hiç tepkisi yok. Penaltı beklemiyor. Ben de hani geriye doğru yaslanırken topa da sağlıklı bir şekilde vurdu ve etkiyi de hissetmedi diye düşünüyorum. Ben de burada hakem çalsaydı da penaltıyı, 'Nasıl bir penaltı bu?' diyemezdim ama devam ettirmesini daha doğru buluyorum.

85. DAKİKADA MASUAKU'NUN YERDE KALMASI SONRASI BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Hocam, Beşiktaş penaltı bekliyor. Oyun, devam edecek. Şöyle de bir tartışma var; madem penaltı yok, oyuncu ikinci sarı karttan ihraç olmaz mıydı? Şuradan koşarak giden bir oyuncu var.

Bülent Yıldırım: Şimdi; birincisi, penaltı yok. Neden? Defans oyuncusu, sabit. Hücum oyuncusunun koşu koridorunu tıkamadan sabit dururken hücum oyuncusu topu attı... En iyi buradan görünüyor. Bakın, defans oyuncusunun beyazlı oyuncuya bir müdahalesi yok ayağı yerdeyken beyazlı oyuncu, gitti ve o teması kendisi başlattı. Bütün açılardan şimdi izletebiliriz. Penaltı olmadığını gördük. Bu bir aldatma mıdır? Eğer oyuncu, sırf penaltı almak için bu hamleyi yapmış olsa bundan bahsedebiliriz. Ancak gerek pozisyonun özeli, gerekse oyuncuların açısı ve topla imkanları açısından baktığımızda buradan bir aldatma çıkmaz. Bu temas, yine bir kaçınılmaz temas. Dolayısıyla penaltı yok, aldatma da olmaz.

Bahattin Duran: Aynı fikirdeyim. Yani penaltı zaten yok. Masuaku için aldatma yaptı diyemeyiz. Çünkü normal koşuşuna devam ediyor. Ayağı oraya çarpıyor. Kendisi ayağını sağa sola götürüp vurmuyor. Yolu üzerindeki o ayağa çarpıyor. Bu şekilde de düşüyor. Çarpışma, bir ihlal söz konusu değil.