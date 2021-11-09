Şenol Güneş'ten Fenerbahçe iddiasına yanıt: Dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum

09 Kasım 2021 Salı, 15:00

A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarını yanıtlayarak sessizliğini bozdu.

Gazetekuzey.com.tr’ye konuşan Güneş, “Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izleyemiyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyor. Ben hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haberde yer alan ayrıntıya göre, Şenol Günel’e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu da “Hoca gerçekten çok yoruldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve televizyonlarda hemen Şenol Hoca’nın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor’da da Güneş’in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı” dedi.



