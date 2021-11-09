Şenol Güneş'ten Fenerbahçe iddiasına yanıt: Dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum
Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, iddialara yanıt verdi.
A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, hakkında çıkan Fenerbahçe ve Beşiktaş iddialarını yanıtlayarak sessizliğini bozdu.
Gazetekuzey.com.tr’ye konuşan Güneş, “Son dönemlerde maçları da doğru dürüst izleyemiyorum. Evde istirahat ediyorum, ara sıra yürüyorum. Arkadaşlar arıyor, ‘Hocam şu takımla bu takımla görüşmüşsün’ diyor. Ben hiçbir güzide kulübümüzün yetkilisi ile görüşmedim. Görüşeceğim konu da yok. Bu aşamada dinlenmekten başka bir şey düşünmüyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
Haberde yer alan ayrıntıya göre, Şenol Günel’e yakın isimlerden Hayrettin Hacısalihoğlu da “Hoca gerçekten çok yoruldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray sahada iyi sonuçlar alamayınca birileri sosyal medyada, gazetelerde ve televizyonlarda hemen Şenol Hoca’nın ismini gündeme taşıyorlar. Trabzonspor da kötü sonuçlar alsa, Trabzonspor’da da Güneş’in ismi telaffuz edilmeye başlanacaktı” dedi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski şampiyon, hayatını kaybetti!
- Konya'da korkutan deprem!
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...
- Mansur Yavaş'tan Belediye Meclisi'nde sert konuşma
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol