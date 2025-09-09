Serdal Adalı, Cengiz Ünder ile bir araya geldi!

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile bir araya geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni transferimiz Cengiz Ünder ile buluştu.
Adalı, Kulübümüzle sözleşme imzalayan Ünder'e "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek şanlı formamızla başarılar diledi."
FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
28 yaşındaki sağ kanatın Beşiktaş'ta giyeceği forma numarası da belli oldu. Yıldız oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 11 numaralı formayı giyecek.