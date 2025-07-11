Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı'dan Alex Oxlade Chemberlain'e rest

Serdal Adalı'dan Alex Oxlade Chemberlain'e rest

11.07.2025 20:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Serdal Adalı'dan Alex Oxlade Chemberlain'e rest

Beşiktaş'ın fesih anlaşmalarında ilerlediği Chemberlain'in isteği üzerine Serdal Adalı, oyuncu tarafına rest çekti.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ederken takımda kalacak isimler ve ayrılması planlanan oyuncular şekilleniyor.

Bu kapsamda Beşiktaş'ın takımda düşünmediği Alex Oxlade Chemberlain'in ayrılığı konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre oyuncu tarafı, fesih ücretinin taksitlerde değil peşin ödenmesi konusunda fikrini değiştirdi.

Fesih için önemli aşama kaydeden Beşiktaş'ın Başkanı Serdal Adalı ise Chemberlain tarafına rest çekti.

Beşiktaş ile geçtiğimiz sezonda 20 maça çıkan Chemberlain, 1 gol sevinci yaşadı.

İlgili Konular: #beşiktaş #serdal adalı #Alex Oxlade-Chamberlain