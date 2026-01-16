Serdal Adalı'dan ayrılacak oyuncular için açıklama: 'Teklif geldi, gitmek istiyor'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı futbol takımının forma sırt sponsorluğu için Karaarslan İnşaat ile yaptığı anlaşmanın imza töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Sponsorluk süresinin 6 aylık olduğunu belirten Serdal Adalı'nın Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamaları şöyle:

"Kış sezonunda transfer yapmak çok zor. Biz boşta kalan oyunculardan daha çok, bizim istediğimiz ve takımında oynayan futbolcular üzerinde yoğunlaşmış durumdayız. Tahmin ediyorum 1 hafta içinde görüştüğümüz transferler için sonuç alırız. Kış sezonunda transfer yapmak maliyetli. Bir sene içinde kurumsal yapıyı düzeltmek ve futbol takımını düzeltmek kolay değil. Enkaz edebiyatından uzak duruyorum. Mali olarak transferlerin üstünde çalışıyoruz ama gecikmesinin parayla pulla alakası yok."

"DEMİR EGE'YE TEKLİF GELDİ, GİTMEK İSTİYOR'

"Demir Ege'ye teklif geldi. Demir Ege gitmek istiyor. Görüşüyoruz. Bir de gidebilecekler listesinde Rafa var. Abraham'a teklif var ama gitmesine sıcak bakmıyoruz. Onun haricinde teklif gelen futbolcu yok."

"DİKİLİTAŞ PROJESİ KURTULUŞUN REÇETESİ"

"Dikilitaş projesi Beşiktaş'ın finansal olarak kurtuluşunun reçetesi. Şu ana kadar her şey planladığımız gibi gitti. "

"SAVUNMA BÖLGESİNE TRANSFER İHTİYACI VAR"

"Hücum bölgesine değil, teknik kadronun savunma bölgesine transfer ihtiyacı var. Paulista ve Jurasek gitti. Oyuncular gitmeden önce de teknik kadro savunmaya transfer istiyor. Hocamız sol kanat, stoper ve 6 numara istiyor. Yapılan transferlerin arkasındayım. Her şeyden önce karakterli oyuncular. Sahada mücadele eden, kavga eden bir takım var. İnşallah bu kış sezonu istediğimiz bölgeleri tamamlayacağız."

"ABRAHAM İÇİN BİR TEKLİF VAR"

"Abraham için resmi sayılabilir bir teklif var. Serkan Reçber'e ulaşmışlar. İngiltere'den başka bir takım daha ilgileniyor. Tammy'yi yollayalım diye bir düşüncemiz yok. Yerini doldurmak kolay değil çünkü. Bize gelen teklifte herhangi bir oyuncu takası önerilmedi. Bizim teknik kadronun Aston Villa'dan istediği oyuncular var, onları da ilettik kendilerine."

"RAFA İÇİN BENFİCA GİRİŞİMDE BULUNDU"

"Benfica Rafa ile ilgili bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik kendileri. O mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder."

JÖRGENSEN VE AGBODOU

"Jörgensen gelmek istiyor ama kulübünde kiralama limitleri dolu. O limitin açılması lazım. Kolay bir transfer değil. Uçağa bindi, geliyor haberini gördüm ama belki de en son gelebilecek oyuncudur. Agbodou gelmek istiyor. Kulübüyle görüşülüyor. Kulübü tamam dediğinde bir saat sonra da biter bir hafta sona da biter. 23 yaş altı yabancı kontenjanını tamamlayacağız diye görünüyor. Alacağımız futbolculardan bazıları 22-23 yaşında."

NUNO TAVARES

"Nuno Tavares tarafında bir sıkıntı yok ama kulübüyle görüşüyoruz. Olmayacak gibi görünmüyor ama alternatifleri de hazır, onların teklifleri de hazır. Şu saatte gelir, bu saatte gelir gibi bir durumumuz yok."