Cumhuriyet Gazetesi Logo
Serdal Adalı'dan çok sert hakem tepkisi: 'Beşiktaş’ın emeğini yedirmeyeceğiz'

Serdal Adalı'dan çok sert hakem tepkisi: 'Beşiktaş’ın emeğini yedirmeyeceğiz'

19.12.2025 12:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Serdal Adalı'dan çok sert hakem tepkisi: 'Beşiktaş’ın emeğini yedirmeyeceğiz'

Beşiktaş Başkan Serdal Adalı, Süper Lig hakemleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İzmir’de Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği’nin düzenlediği baloda konuştu.

Serdal Adalı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada taş üstüne taş koyarak, geleceği inşa etmeye çalışırken, farkındasınız ki birileri de saha içinde alın terimizi gasp etmek için VAR gücüyle çalışmaya devam ediyor. Oynadığımız son maçta şahit olduğumuz yönetim, Türk futbolunun marka değerine vurulmuş ağır bir darbedir."

"BASİT HATA SINIRINI ÇOKTAN AŞTI"

"Milyonların gözü önünde VAR’da şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, ‘basit bir hakem hatası’ sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır. Kimse bize ‘takım skoru tutamadı’ mazeretini üretmesin."

"ENDİŞELERİMİZ SABİT"

"Beşiktaş’ın önünün saha dışı faktörlerle kesilmeye çalışıldığına dair endişelerimiz sabit. Adalet mekanizmasıyla oynamayın."

"VEBALİ KALDIRAMIYORSAN İŞGAL ETME"

"VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin."

"MONİTÖRLE DÜDÜKLE DURDUMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Biz, gençlerimiz için bilimle, ilimle, sporla uğraşırken; kulübü finansal özgürlüğü için didinirken; sahada bizi ‘monitörle’, ‘düdükle’ durdurmaya çalışanlara sesleniyorum; sabrımız taşmıştır, iyi niyetimiz suistimal edilmiştir. Bundan sonra her platformda, en sert ve kararlı şekilde karşınızda bizi bulacaksınız."

"BEŞİKTAŞ'IN EMEĞİNİ YEDİRMEYECEĞİZ"

"Beşiktaş’ın alın terini, emeğini kimseye yedirmeyiz, yedirmeyeceğiz. Futbolun şaibeden arındığı, düdüklerin talimatla değil adaletle çalındığı, dürüst bir ligin egemen olduğu, Beşiktaş’ımızın şampiyonluklara koştuğu, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bir yıl olmasını diliyorum."

İlgili Konular: #beşiktaş #hakem #serdal adalı

İlgili Haberler

Kırmızı kart görmüştü: Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin cezası belli oldu!
Kırmızı kart görmüştü: Beşiktaşlı El Bilal Toure'nin cezası belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalar açıklandı.
Recep Uçar'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'İyi sonuçla dönmek istiyoruz'
Recep Uçar'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'İyi sonuçla dönmek istiyoruz' Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin görüşlerini aktardı.
Kulübünün istediği bonservis belli oldu: Beşiktaş'tan sol beke Lucas Piton hamlesi!
Kulübünün istediği bonservis belli oldu: Beşiktaş'tan sol beke Lucas Piton hamlesi! Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Vasco forması giyen Lucas Piton için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.