Serdal Adalı'dan tarihi çağrı: 'Gelin Beşiktaş'ımızı bu dertlerden kurtaralım'

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı başladı.

ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'ndaki toplantı, çoğunluğa bakılmadan düzenleniyor. Genel kurulda Uğur Poyraz, divan kurulu başkanı olarak seçildi.

Toplantıda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gündem maddelerine geçildi.

SERDAL ADALI'DAN AÇIKLAMA

Kulüp yönetimi, genel kurul toplantısında siyah-beyazlı kulübün taşınmazlarıyla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesini isteyecek.

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurulda başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Bugün gerçekleştirilecek oylamanın önemine değinen Adalı, “Beşiktaş'ımız tarihi boyunca zorlu süreçlerden geçmiş, ülkemizin en köklü ve en güçlü spor kulübüdür. Her seferinde bir öncekinden daha güçlü şekilde ayağa kalkmıştır. İşte yine öyle bir dönemdeyiz. İlk günden beri camiamıza ısrarla söylediğim bir şey var, alacağımız her kararda şeffaflık bir numaralı unsurdur. Ben bu nedenle Beşiktaşlıların endişelerini anlıyorum. Geçmişte yaşananlardan dolayı da hak veriyorum. İşte tam bu güven ve itibar kaybını gördükten sonra geleceğimizle ilgili kararları hep birlikte vermek istiyoruz. Bu projeler ne sadece Serdal Adalı'nın projeleridir ne de yönetim kuruluna ait projelerdir. Başarısı sadece Beşiktaş'ımıza yazılacaktır” ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK FARKLARIN KAPANMASININ ANAHTARI"

Adalı sözlerini şöyle sürdürdü, "Biz bu kongre için hazırlıklarımızı yaparken sizlerin önerilerini dikkate alarak ilerledik. Camiamızdan gelen tavsiyelere kulak verdik. Denetim kurulumuza da teşekkür ederim. Bizimle birlikte tüm konular üzerine değerlendirmeler yaptılar. Raporlarını bizimle ve kamuoyuyla paylaştılar. Herkesin bilmesini isterim ki camiamızın katkılarını önemsiyoruz. Bugün onaya sunulacak konularla ilgili detaylı bilgileri verdim. İlgili yönetim kurulu üyelerimiz ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. Kulübümüzün iletişim kanallarından düzenli bilgilendirmeler yapıldı”

Serdal Adalı, hazırladıkları projelerin Beşiktaş'ın ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayıp, “Bugünkü kongremizin yapılış gerekçesi gayrimenkul projeleridir. Beşiktaş'ımızı mali bağımsızlığa ulaştıracak en önemli fırsattır. Gittikçe büyüyen ve her geçen gün baş edilmesi daha güç hale gelen borç yükünün kesin çözümüdür. Her sene transfer bütçelerinden 50 milyon Euro'nun faize ödenmesinin sonu olacaktır. Her gün ödenen 125 bin Euro faizin bitmesidir. Rakiplerimizle olan ekonomik farkların kapanmasının anahtarıdır. Sürdürülebilir sportif başarı ve ambargo koyulacak şampiyonlukların habercisi olacaktır. Beşiktaş'ın geleceğine ışık tutacaktır. Dikilitaş projesi önümüzde duruyor. Sizlerden isteyeceğimiz diğer yetkilerle teker teker temizleyerek ilerleme düşüncesindeyiz. Bir türlü çözülemeyen konularımız var. Biz hep olumsuz kelimelerle ve şikayetlerle anıyoruz. Haklarımızı en iyi koruyacak şekilde anlaşmalarımızı yapıp günün şartları doğrultusunda en yüksek gelirleri elde etmek istiyoruz. Üç taşınmazımızı da davalardan kurtarıp kulübümüze düzenli gelir sağlar hale getirmemiz lazım” dedi.

SERDAL ADALI'DAN ÇAĞRI

Beşiktaş genel kuruluna çağrıda bulunan Adalı, “Futbol ekonomisinin ülkemizdeki konumu ele alındığında Beşiktaş'ımızın mali bağımsızlığını sağlayacak geliri sadece futboldan elde edemeyiz. Artık hatasız yönetim anlayışlarıyla da ilerlesek, sportif olarak mükemmel sezonlar da geçirsek içinde bulunduğumuz faiz yükünden kurtulamayız. Alternatif gelir kalemlerini oluşturmak zorundayız. Biz bugün oylayacağımız projelerde sadece Beşiktaş menfaatleri için çalışıyoruz. Beşiktaş bundan sonra kendi ekonomisini yönetsin, borçsuz bir Beşiktaş olsun hayalini kuruyoruz. Tarihi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Beşiktaş'ımızı bu dertlerden kurtaralım. Gelin çocuklarımıza ve ilerleyen Beşiktaş nesillerine yeniden doğmuş bir Beşiktaş bırakalım. Gelin siz de bunun bir paydaşı, hatta mimarı olun” dedi.

Adalı sözlerini şöyle tamamladı, “Camiamın bana verdiği bütün görevleri terimin son damlasına kadar yerine getirmeye çalıştım. Koltuk hayaliyle değil, bugün bahsettiği hayallerle yaşadım. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bir kez daha camiamız tarafından bize verilen görevi yerine getirmek ve sorumluluğun karşılığını vermek için karşınızda duruyoruz. Genel kurulun kararı ne olursa olsun biz Beşiktaş'ımız için üretmeye devam edeceğiz. Görüşleriniz doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz. Buradaki her cümle hepimiz için çok önemlidir. Buradan çıkacak karar bizim değil, Beşiktaş camiasının kararı olacaktır. Bağımsız bir Beşiktaş için sizlerden bu yetkileri istiyoruz”